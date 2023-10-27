Gemini подала в суд на Genesis из-за акций Grayscale Bitcoin Trust на сумму $1,6 млрд

Криптоплатформа Gemini подает в суд на обанкротившегося крипто-кредитора Genesis Global Holdco LLC, пытаясь определить, кто по праву владеет пакетом акций Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), стоимость которого сейчас составляет почти $1,6 млрд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии