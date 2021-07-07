Лавров заявил об ухудшении обстановки в Афганистане после поспешного вывода войск США

Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Министр отметил, что Москва намерена использовать, в том числе, потенциал своей базы на границе Таджикистана и Афганистана для пресечения любых агрессивных действий.
Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Министр отметил, что Москва намерена использовать, в том числе, потенциал своей базы на границе Таджикистана и Афганистана для пресечения любых агрессивных действий.
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