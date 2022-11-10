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— Вы говорите, что это чистая шерсть, а на бирке написано - синтетика! . . — А это мы моль обманываем!

— Вы говорите, что это чистая шерсть, а на бирке написано - синтетика! . . — А это мы моль обманываем!

- Не понимаю девушек, которые надевают крошечные мини-юбки, которые в два раза короче, чем мои семейные трусы, а потом их одёргивают пять раз в минуту! - Ну, ты же опытный рыбак.

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