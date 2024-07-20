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Самолет сел прямо посреди шоссе: видео из кабины

Самолет сел прямо посреди шоссе: видео из кабины

Винсент Фрейзер, начинающий пилот, впервые отправился в длительный перелет. На высоте 1500 метров двигатель самолета внезапно отказал, и мужчине пришлось действовать быстро и решительно.

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Комментарии
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ФС
Фарид Сабиров
Молодец парень , главное не терять самообладание и контролировать ситуевину
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6 час.
Дмитрий Гурин
А пожил в штатах почти 4 года по приглашению по работе. Т.к. в выходные дни в такой дыре как город Тусон штат Аризона делать фактически нечего то пошел на курсы пилотов, учился на &quot;Цесне-172&quot; фактически аналог &quot;Аэро Командер&quot;, кстати в подготовку пилотов там входит посадка на автобан, но вот чтоб двигун от Лайткаминг отказал это уже нонсенс как и &quot;стремительная потеря высоты&quot; с 1500 до 300 метров. Там такая стремительность невозможна априори у нашего ПО-2 аэродинмическое сопротивление много выше и то он спокойно планирует со скоростью снижения 2 м/с (для информации. у парашута Д-5 она 5 м/с), у Цесны 3,5 м/с. Так что нет никакого везения, просто пока крылья держат фюзеляж можно спокойно обдумать ситуацию и нормально приземлиться.
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4 час.
Элеонора Коган
Молодец, справился. Главное - жив остался.А самолёт-то староват.
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2 час.

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