Самолет сел прямо посреди шоссе: видео из кабины

Дмитрий Гурин

А пожил в штатах почти 4 года по приглашению по работе. Т.к. в выходные дни в такой дыре как город Тусон штат Аризона делать фактически нечего то пошел на курсы пилотов, учился на "Цесне-172" фактически аналог "Аэро Командер", кстати в подготовку пилотов там входит посадка на автобан, но вот чтоб двигун от Лайткаминг отказал это уже нонсенс как и "стремительная потеря высоты" с 1500 до 300 метров. Там такая стремительность невозможна априори у нашего ПО-2 аэродинмическое сопротивление много выше и то он спокойно планирует со скоростью снижения 2 м/с (для информации. у парашута Д-5 она 5 м/с), у Цесны 3,5 м/с. Так что нет никакого везения, просто пока крылья держат фюзеляж можно спокойно обдумать ситуацию и нормально приземлиться.