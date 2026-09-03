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Путин назвал систему школьного образования Москвы эталоном для регионов России

Путин назвал систему школьного образования Москвы эталоном для регионов России

Президент Владимир Путин назвал систему школьного образования Москвы эталоном для регионов России. На пленарном заседании ВЭФ он также пообещал обсудить с мэром Сергеем Собяниным жалобы родителей на отказы в зачислении детей в 10-е классы.

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