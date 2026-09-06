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Аргументы и Факты

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Старший сын Кадырова награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Старший сын Кадырова награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров награжден государственной наградой указом президента России Владимира Путина.

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