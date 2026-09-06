Старший сын Кадырова награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров награжден государственной наградой указом президента России Владимира Путина.
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