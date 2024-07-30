Учащихся семи школ Казани обучат сборке и эксплуатации БПЛА в рамках нацпроекта

Школьники будут проходить не только теорию, но и применять полученные знания на практике.фото: Ольга Сапожникова/ГлагоL--> Семь казанских школ в этом году будут оснащены оборудованием для обучения разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем.