Учащихся семи школ Казани обучат сборке и эксплуатации БПЛА в рамках нацпроекта

Школьники будут проходить не только теорию, но и применять полученные знания на практике.фото: Ольга Сапожникова/ГлагоL--> Семь казанских школ в этом году будут оснащены оборудованием для обучения разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем.
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