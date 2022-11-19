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Губернатор Сахалина сообщил об одном погибшем и одном пострадавшем из-за взрыва газа

В результате взрыва газа в доме в Тымовском один человек погиб и еще один пострадал, сообщил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

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