DJ Грув рассказал, как создавал саундтрек к сериалу "Оборотень"

РИА Новости/Михаил Воскресенский Восстановить всю прежнюю жизнь буквально по крупицам и параллельно противостоять международным преступникам - такая сложная миссия свалилась на плечи главного героя в лице Дениса Шведова.
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