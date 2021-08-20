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Провайдеры начали ограничивать доступ к сайту "Страна.ua" после решения СНБО

Провайдеры начали ограничивать доступ к сайту "Страна.ua" после решения СНБО

Провайдеры начали ограничивать доступ к сайту "Страна.ua". Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил ввести санкции против главного редактора интернет-издания Игоря Гужвы Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Strana.

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