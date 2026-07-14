Еще недавно Украина была любимицей ЕС. Теперь она на скамье подсудимых

Европарламент обвинил Украину в "неуважении к чувствам поляков", пишет Welt. Зеленский не просто бестактно разбередил старую рану поляков, он категорически отказался признать, что был не прав и оскорбил польский народ.
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