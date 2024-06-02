Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 613 подписчиков

Вынудили снять белье: что известно о скандале с досмотром выпускников на ЕГЭ в Воронеже

Вынудили снять белье: что известно о скандале с досмотром выпускников на ЕГЭ в Воронеже

К традиционным приметам — новое белье на экзамен не надевать — в этом году добавились модные веяния 2024 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Семенов
Это же не только в школах, на жд вокзалах местами такой же беспредел. Понаберут извращенцев и те свои желания и амбиции удовлетворяют. И всем по****, даже полиции. Их позиция &quot;ну и разделись бы, вам что сложно&quot;. Я бы на месте родителей подал в прокуратуру за публичные унижения. Вот эти клоуны по моему вообще ничего требовать не имеют права. Если не можете вопрос решить, вызывайте полицию, они знают как личный досмотр производится и в каких случаях.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх