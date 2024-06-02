Вынудили снять белье: что известно о скандале с досмотром выпускников на ЕГЭ в Воронеже

Сергей Семенов

Это же не только в школах, на жд вокзалах местами такой же беспредел. Понаберут извращенцев и те свои желания и амбиции удовлетворяют. И всем по****, даже полиции. Их позиция "ну и разделись бы, вам что сложно". Я бы на месте родителей подал в прокуратуру за публичные унижения. Вот эти клоуны по моему вообще ничего требовать не имеют права. Если не можете вопрос решить, вызывайте полицию, они знают как личный досмотр производится и в каких случаях.