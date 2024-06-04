Дочка Веры Брежневой шикует в Европе

По слухам, дочь певицы Веры Брежневой ведет роскошный образ жизни на ворованные миллионы папы. Дочь Веры Брежневой, Сара Киперман, роскошно отдыхает и учится в Женеве, несмотря на то, что ее мать живет в другой стране.
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