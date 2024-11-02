Может ли токен SEI конкурировать с Solana

Известный криптовалютный трейдер Михаэль ван де Поппе определил токен Sei (SEI) как значимого претендента на рынке цифровых активов, потенциально конкурирующего с такими известными платформами, как Solana (SOL).
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