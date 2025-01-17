Действуй агрессивно, а потом веди переговоры, и чтобы услышать «да», нужно сначала сказать «нет»

Любовь Кузьмина

И не увидите! Кто таких допустит к горнилу власти? Там давно все места заняты на десятилетия вперед, а тех которых допускают, абсолютные подпевалы нынешней системы. В Советском Союзе был министр иностранных дел Молотов, а затем министр Громыко. Да и поколения фронтовиков, которые вряд ли боялись конфликта с США и НАТО.А сейчас, ведь у власти такие же буржуины и больше им роднее "своя рубашка, ближе к телу". Только на втором или третьем месте судьба России, да и то, только в контексте сохранения всех богатств принадлежащих им в России. Они понимают то, что если амеры оккупируют Россию, то заберут все у них, вплоть до трусов. Вот и приходится им скрепя зубами, соглашаться идти на незначительные уступки нынешней власти. Да и то, только потому, что на Запад им путь почти отрезан.