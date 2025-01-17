Призрак новой Ялты. Призрак Большой сделки бродит по миру, но как и призрак коммунизма, он может растаять в дымке бесплодных надежд.
Действуй агрессивно, а потом веди переговоры, и чтобы услышать «да», нужно сначала сказать «нет»
Комментарии
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Любовь Кузьмина
И не увидите! Кто таких допустит к горнилу власти? Там давно все места заняты на десятилетия вперед, а тех которых допускают, абсолютные подпевалы нынешней системы. В Советском Союзе был министр иностранных дел Молотов, а затем министр Громыко. Да и поколения фронтовиков, которые вряд ли боялись конфликта с США и НАТО.А сейчас, ведь у власти такие же буржуины и больше им роднее "своя рубашка, ближе к телу". Только на втором или третьем месте судьба России, да и то, только в контексте сохранения всех богатств принадлежащих им в России. Они понимают то, что если амеры оккупируют Россию, то заберут все у них, вплоть до трусов. Вот и приходится им скрепя зубами, соглашаться идти на незначительные уступки нынешней власти. Да и то, только потому, что на Запад им путь почти отрезан.
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9 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Хорошая мысля и война закончится, как говорил Трамп за 24 часа. Но для этого нужна самая малость, человек подобный Н.С. Хрущеву. Что страшно? Нет, не страшно, если учитывать потенциалы России и США.Миллиардеры захотят сгореть в огне ядерного пожара? Не смешите мои тапки!
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9 час.
Андрей Павлов
Все будет так, как решит бизнес. Решит, что ему нужны переговоры, будут переговоры. Красивый антураж для народа власти придумают, говорящих голов у них хватает.
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7 час.
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