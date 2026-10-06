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Новости Липецка

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В Липецкой области объявили желтый уровень опасности 6 октября

В Липецкой области объявили желтый уровень опасности 6 октября

Ночью в регионе были сбиты беспилотники, днем объявлен желтый уровень воздушной опасности.В Липецкой области утром 6 октября объявили желтый уровень воздушной опасности.

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