Почти 6 км трассы Бийск — Белокуриха отремонтируют за 308 млн рублей

Подрядчику предстоит обустроить примыкания и обочины, построить две остановочные площадки и нанести дорожную разметку с использованием стеклошариков В Алтайском крае начался ремонт участка автодороги Бийск — Белокуриха в Смоленском районе.
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