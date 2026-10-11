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Царьград

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В Челябинске у школ пройдут рейды: штраф за перевозку детей до 5000 ₽

В Челябинске у школ пройдут рейды: штраф за перевозку детей до 5000 ₽

Утром 12 октября рядом со школами и детскими садами Челябинской области инспекторы ГАИ проверят, как водители перевозят несовершеннолетних, и напомнят о штрафах до 200 000 рублей для юридических лиц.

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