В Челябинске у школ пройдут рейды: штраф за перевозку детей до 5000 ₽

Утром 12 октября рядом со школами и детскими садами Челябинской области инспекторы ГАИ проверят, как водители перевозят несовершеннолетних, и напомнят о штрафах до 200 000 рублей для юридических лиц.
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