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Военное обозрение

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Американский журналист: Вступить в ЕС Украине могут помешать польские консерваторы

Американский журналист: Вступить в ЕС Украине могут помешать польские консерваторы

Отношения Украины с Польшей, которая в начале украинского конфликта находилась чуть ли не впереди всей Европы, призывая поддержать Киев и ополчиться против Москвы, в последнее время становятся всё сложнее.

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