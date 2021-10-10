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Украинский экономист Кущ испугался газовой зависимости Киева от Москвы

Украинский экономист Кущ испугался газовой зависимости Киева от Москвы

Экономист Алексей Кущ раскритиковал зависимость энергетической стратегии Украины от слов президента России Владимира Путина.

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