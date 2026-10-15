Директор ФБР Кэш Патель на фоне слухов о своём визите в Москву передал в соцсети X «привет из России».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Прежде всего — У...
- IV Politico: Власти ...
- Европа ждёт плохи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым