Глава ведомства поручил представить доклад об установлении обстоятельств длительного неоказания помощи водителям и пассажирам в Свердловской области

В средствах массовой информации распространяется информация о том, что на трассе Екатеринбург-Пермь образовался большой затор автомобилей из-за ненадлежащего состояния проезжей части, в связи с чем люди вынуждены стоять в пробке более 17 часов.
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