Задержаны или отменены все утренние московский рейсы в Омск и обратно. Причина все та же - режим «ковер», который уже несколько дней подряд систематично вводят в столичных аэропортах из-за угрозы атак беспилотников.
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