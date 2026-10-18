МАНАМА /Королевство Бахрейн/, 18 октября. /ТАСС/. РФ проинформировала страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) о развитии ситуации вокруг Украины и поблагодарила за их взвешенную позицию по украинскому конфликту.