МАНАМА /Королевство Бахрейн/, 18 октября. /ТАСС/. РФ проинформировала страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) о развитии ситуации вокруг Украины и поблагодарила за их взвешенную позицию по украинскому конфликту.
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