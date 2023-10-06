На сцене ЦДРА выступили финалисты XVIII Всероссийского фестиваля «Катюша»

Финал XVIII Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Российской Армии, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, а также членов их семей «Катюша» состоялся в Центральном Доме Российской Армии.
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