Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На сцене ЦДРА выступили финалисты XVIII Всероссийского фестиваля «Катюша»

На сцене ЦДРА выступили финалисты XVIII Всероссийского фестиваля «Катюша»

Финал XVIII Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Российской Армии, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, а также членов их семей «Катюша» состоялся в Центральном Доме Российской Армии.

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