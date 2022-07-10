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Надежда Сысоева отмечает день рождения: любуемся ее лучшими фотографиями!

Надежда Сысоева отмечает день рождения: любуемся ее лучшими фотографиями!

Самой сексапильной блондинке российской комедии исполняется 38 лет. Чаще всего Наде достаются роли столичных глупеньких блондинок, хотя на самом деле она окончила Государственный университет цветных металлов и золота в своем родном Красноярске.

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