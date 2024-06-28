ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ ´101´.

В рамках Республиканской акции ´Эффективное лето´ под девизом ´Наше лето эффективно: с пользой, ярко, креативно!´ 18 июня 2024 года воспитанники детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием ´Капельки´, государственного учреждения образования ´Центр дополнительного образования детей и молодёжи ´Росквит´ г.