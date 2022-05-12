Подборка фотографий городов Тульской области в советские годы. Часть 5 - Щекино

Продолжим тему фотографий городов Тульской области в советские годы. На этот раз посмотрим Щекино. Щекино населенный пункт относительно молодой, как город оформился лишь 27 ноября 1938 года, а до того история поселения отсчитывается с 1870 года.
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