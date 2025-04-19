Как азиатские сателлиты Америки отреагировали на эпоху Трампа

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом усилило опасения по поводу приверженности Вашингтона безопасности своих союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе в то время, когда напряженность в регионе растет, и в нем возникли несколько потенциальных очагов возгорания.
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