Политика как он...
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Политика как она есть

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Как азиатские сателлиты Америки отреагировали на эпоху Трампа

Как азиатские сателлиты Америки отреагировали на эпоху Трампа

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом усилило опасения по поводу приверженности Вашингтона безопасности своих союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе в то время, когда напряженность в регионе растет, и в нем возникли несколько потенциальных очагов возгорания.

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