Bitcoin за сутки подорожал на 4000 долларов. Криптовалюта восстанавливается после серьезного падения

Bitcoin восстанавливается после существенного падения, случившегося вчера: стоимость BTC в течение дня опускалась практически до 26 000 долларов, но уже сегодня утром котировки вновь перешли за отметку в 30 000 долларов.
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