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Bitcoin за сутки подорожал на 4000 долларов. Криптовалюта восстанавливается после серьезного падения

Bitcoin за сутки подорожал на 4000 долларов. Криптовалюта восстанавливается после серьезного падения

Bitcoin восстанавливается после существенного падения, случившегося вчера: стоимость BTC в течение дня опускалась практически до 26 000 долларов, но уже сегодня утром котировки вновь перешли за отметку в 30 000 долларов.

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