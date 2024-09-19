Российские допингеры снова ходят по судам. Очередная нелепость, основанная на том, что кругом враги, а российский спорт — самый чистый в мире.
Реакция
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Российские допингеры снова ходят по судам. Очередная нелепость, основанная на том, что кругом враги, а российский спорт — самый чистый в мире.
Свежие комментарии