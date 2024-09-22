Импорт российских удобрений в ЕС достиг рекорда за 20 месяцев

Евросоюз в июле увеличил закупки российских удобрений до максимального уровня за последние двадцать месяцев, доля России в европейских поставках вновь превысила 30%, об этом 22 сентября сообщает РИА Новости на основании данных Евростата.
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