Какие места погружения самые любимые у дайверов Молдовы 

Одно из самых любимых мест для погружений дайверов Молдовы находится в Индийском океане, недалеко от Мальдив, где большое скопление подводной живности, и там есть практически всё, что можно увидеть в разных странах по отдельности.
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