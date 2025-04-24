МАЕР поддержал выход военной драмы «Группа крови» о подвиге и трагедии детей в годы войны

Презентация военной драмы «Группа крови» состоялась в пресс-центре ТАСС. Кинокартина выходит в прокат при поддержке Фонда кино, «Газпром-Медиа Холдинга», Российского военно-исторического общества и «Движения Первых».
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