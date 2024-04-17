Politico: Украина скатывается к катастрофе из-за падения боевого духа ВСУ

Еще совсем недавно в западной прессе писали, что все силы США и Европы обязательно будут брошены на поддержку киевского режима, поэтому он сумеет продолжить противостояние с Россией и даже должен "победить".
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