Захарова заявила, что демократия в США доведена до суицидального состояния

Демократия в Соединенных Штатах доведена до суицидного состояния. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя покушение на кандидата в президенты Америки Дональда Трампа.
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