Экономик Головнин связал рост чаевых на 14% с увеличением реальных доходов людей

Средний размер чаевых в России увеличился на 14% в результате роста цен в ресторанах, что также указывает на повышение реальных доходов граждан, сообщил НСН член-корреспондент Института экономики РАН Михаил Головнин.
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