Цены на сахар побили рекорд. Кто оказался "слабым звеном" в цепи поставок?

Кто является тем самым "слабым звеном", из-за которого цены на сахар в России только за минувшую неделю рекордно поднялись в цене (по данным Росстата, сахар подорожал в рознице на 12,8%)? на этот вопрос предстоит ответить сразу четырём ведомствам.