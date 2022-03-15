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Цены на сахар побили рекорд. Кто оказался "слабым звеном" в цепи поставок?

Цены на сахар побили рекорд. Кто оказался "слабым звеном" в цепи поставок?

Кто является тем самым "слабым звеном", из-за которого цены на сахар в России только за минувшую неделю рекордно поднялись в цене (по данным Росстата, сахар подорожал в рознице на 12,8%)? на этот вопрос предстоит ответить сразу четырём ведомствам.

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