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Техноколледж откроют в индустриальном парке «Титан» в Подмосковье в 2027 году

Техноколледж откроют в индустриальном парке «Титан» в Подмосковье в 2027 году

Развитию системы образования в сфере технологий в Подмосковье уделяют особое внимание. На территории индустриального парка «Титан» в следующем году откроют техноколледж, сообщил губернатор Андрей Воробьев , посетивший площадку в Ленинском округе.

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