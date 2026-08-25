Техноколледж откроют в индустриальном парке «Титан» в Подмосковье в 2027 году

Развитию системы образования в сфере технологий в Подмосковье уделяют особое внимание. На территории индустриального парка «Титан» в следующем году откроют техноколледж, сообщил губернатор Андрей Воробьев , посетивший площадку в Ленинском округе.
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