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Дуэйн Уэйд отреагировал на слова Пола Пирса о том, что он лучше бывшего игрока «Майами»

Бывший игрок «Майами» Дуэйн Уэйд спустя несколько недель отреагировал на слова экс-форварда «Бостона» Пола Пирса.

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