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Лидер венгерской партии «Наша Родина» заявил о намерении присоединить Закарпатье в случае развала Украины

Лидер венгерской партии «Наша Родина» заявил о намерении присоединить Закарпатье в случае развала Украины

На Западе прекрасно понимают, что Украина в конфликте с Россией неизбежно проиграет. Остается невыясненным лишь один вопрос, останется ли Украина как государство, или все же произойдет ее распад.

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