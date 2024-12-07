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Маск призвал США держаться подальше от войн на территориях других стран

Маск призвал США держаться подальше от войн на территориях других стран

США должны держаться подальше от войн в других странах, заявил американский предприниматель Илон Маск.

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