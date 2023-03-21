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  • Ole Ole
    Прикиньте, как эти судьи будут виснуть на шасси улетающих англосаксонских самолётах 🤣Суд Украины заочн...
  • Александр Соболев
    Майданулись 100%! Может они и правительство, заочно нам изберут? До чего даводят, американские печенюшки! Если своих ...Суд Украины заочн...
  • Алексей Лопаткин
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Политолог Марков: тема Украины на переговорах Путина и Си Цзиньпина «совсем не была важной»

Политолог Марков: тема Украины на переговорах Путина и Си Цзиньпина «совсем не была важной»

Украинская тема на состоявшихся переговорах между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином «совсем не была важной».

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