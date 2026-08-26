Сенчури в 106 очков от Ронни О’Салливана в 1/8 финала против Магуайра

Ронни О’Салливан нанес уверенное поражение Стивену Магуайру со счетом 5-2 и вышел в 1/4 финала Wuhan Open 2026 Ронни О’Салливан (фото: totallysnookered)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/16 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Ронни О’Салливан обыграл шотландца Стивена Магуайра с преимуществом 5-2 и вышел в 1/4 финала на турнире Wuhan Open 2026.