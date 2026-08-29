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«Я позвонил Серене». Алькарас – о том, как договорился о выступлении с Уильямс на турнире микстов US Open

Карлос Алькарас рассказал, как себя чувствует перед первым матчем после травмы запястья. В первом круге US Open испанец сыграет с Романом Сафиуллиным .

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