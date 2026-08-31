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ИА Реалист

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Наследник Наполеона против бельгийцев и американцев: битва за винтовку для британской армии

Наследник Наполеона против бельгийцев и американцев: битва за винтовку для британской армии

ЛОНДОН (ИА Реалист). Британское министерство обороны запустило Project Grayburn — программу полной замены автоматов семейства SA80, стоящих на вооружении армии Соединённого Королевства с 1985 года.

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