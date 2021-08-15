Историк Евгений Спицын дал объективную оценку 22 годам пребывания Путина у власти

Любопытно, однакоПолитикаИсторик Евгений Спицын дал объективную оценку 22 годам пребывания Путина у власти Окно в историю 9 августа 2021 года исполнилось 22 года, как Ельцин объявил Путина своим преемником.Вернуться к статье18629НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ИвановА кто он вообще такой и откуда вылез и кто решил, что он историк ..Ночной кошмарОчередной таксист, работающий на Госдеп.БагираА это недоученый - "историк" с "единственно верной историей". Если внимательно почитать его биографию - много чего интересного можно узнать об этом феномене, не имеющего учёной степени. Пока читала, не могла отделаться от мысли, что это обыкновенный шарлатан.Наталья ИвановаОбыкновенный шарлатан, часто выступающий на канале "Красная линия" и обсирающий нашу власть... Хотя навряд ли сам что-то толковое сделал бы...Александр ЛисовскийЭто и не мудрено , что ты не знаешь таких людей . Потому что сам вылез из ....... . Евгений Спицин один из самых выдающихся историков нашего времени и ещё он прекрасный политолог . Он написал десятки уникальных исторических книг о людях нашей эпохи , учебники и пособия . Премирован различными российскими и международными наградами . Власть не афиширует честных и порядочных людей . А ты кроме этого буратинистого сайта видно ничего не читаешь. Когда то знаменитый режиссёр С. Говорухин , назвал его гордостью "российской честной истории".Владимир Eвтушенкоа кто ты и ночной таксист Госдепа под кличкой ночная мразь?Серж ПрологовПочему "обыкновенный"? Как раз таки НЕ обыкноенный...Татьяна БраунЕще один АНАЛитик вылез.Владимир EвтушенкоЭто ты, такая же слизь, как некая иванова, иванов, ночной горшок любишь анал, ибо тупая шавка олдигархов.Татьяна БраунЕго "величество евтушенко" не приемлет никакого мнения, кроме собственного. Поэтому и льет помоями вокруг.Серж ПрологовНет, ну тут же нужно ПОНИМАТЬ. ОБРАЗИНА в перманентной истерике ибо понимает, что совкосрани пришел "северный зверек семейства псовых с ценным мехом". И еще один момент. ОНО, вдруг, всоссало, что вся та многодесятилетняя уверенность в своей эксклюзивной правоте, которой ОНО было так уверено, которая была основой его "самоуважения", суть НИЧТО - опровергается по счету "раз" самым ... оппонентом.ГусЕнаА что Вы хотели от смерда с такой фамилией-Ептамошонка:))))Владимир СергеевПолностью согласен с Евгением Спицыным .. Двадцать лет Бог дал России без войн и катаклизмов .. за это время можно было многое сделать , особенно в Экономике .. Думаю время Правления теперешнего Президента - это время упущенных возможностей .. так будет оно отражено в будущих учебниках Истории.Александр ЛисовскийТеперь все тупорилые путиноиды перейдут на оскорбление прекрасного учёного и человека . Некоторые только впервые услышали его фамилию и туда же за охапками грязи . Они ненавидят всё где надо мыслить и нужно наличие ума . У большинства из них есть только уши.Владимир СергеевНу да .. Судя по комментариям они вообще первый раз в жизни слышат фамилию Спицин ... и тут же поливают его всяким дерьмом ..Владимир EвтушенкоТак это привычка тупого стада шавок олигархов, не читающих ничего, вроде своры псевдоИвановых, ночной мрази и т .д.Игорь ТихоновАбсолютно бесполезно пытаться что-то доказать этим людям.. На все аргументы у них, как у отца Федора, один ответ - "Сам дурак".Александр Надоровне... не только уши - еще глаза есть.... ведь методички от начальства надо же читать (главное ума нет и не надо)ГусЕнаА чего такой " выдающийся" и без степеней и регалий? Как ковбой Джо:)))ГусЕнаА вы в спортлото напишите:)))GgrainvnПутин и есть создатель и гарант этой НЕ НАШЕЙ "элиты", которая давно уже куплена и действует в интересах Запада, превратив нашу страну в его сырьевой придаток.ИванПутин НЕ с народом России, особенно НЕ с русским народом...АлександрОставь народ в покое.ИванТебя прошу НЕ беспокоиться. Будь покоен. А ведь ТЫ тоженНЕ народ? Скажи кто твой единомышленник и я скажу -кто ТЫ.БагираИдиотина тупорылый, ты Ванька..Владимир EвтушенкоТак видно же, кто его друзья - кошка драная багира, куча ивановых.ДДенисАмериканский народ оставить в покое?ГусЕнаА при чем тут ты?ИванКомментарий скрытФедор ЕфименкоЭтот мордоворот считает людей,сколько сегодня проживает в России,пусть лучше указал сколько покинуло свою жизнь за время правления того алкаша. Лучше бы изучил матчасть,а потом бы лез со своими идиотскими выводами.tramp не Trump СмирновА то что нынешний президент аккуратно носит цветы на могилу "того алкаша", ни о чем не говорит? Ну а то что на он Ельцин-Центр тратит 500-550млн рублей в год, тоже ни о чем не говорит?Елена ТолстихинаЕльцин центр это коммерческое предприятие, а не государственное и ни чего Путин туда не тратит, не надо Ляля дядя.Николай ЗайчиковНе надо врать , ежегодно государство финансирует этот поганый центр предателя и Иуды России .tramp не Trump СмирновАга, ельцин центр сам зарабатывает деньги на свое содержание и еще и страну кормит.Александр ЛисовскийИ какую Мать Часть ты знаешь ? Перечисли по годам. За время правления алкаша ( из мат части ) в 1996 году у государства было почти 67 % национальных богатств . За время сидения Путина на троне у государства фактически ничего не осталось . А то что ещё числится в реестре сдано в управление аналогичным частным фирмам . Пример: - Газпром . Даже гордость нашей страны и её ВПК концерн " Колашников " продали за 1 млрд деревянных какому то рокеру , бывшему одному из зам министров транспорта Аслану Аушеву. Есть чем гордиться . Так что ты , ГЛУПЫШ по старости, приличных людей не оскорбляй и глупость свою на весь мир не выставляй.Владимир СергеевДа что Вы говорите .. на содержание Ельцин Центра ежегодно из бюджета выделяется 6-7млрд рублей .. Именно на наши деньги содержится эта клоака..Владимир EвтушенкоКакая же вы дура. Алкаш-центр построен за 9 миллиардов из бюджета, кроме того, на него ежегодно тратит бюджет 350 миллионов рублей.Иванбагира драная кошка, да к томуже ещёи слепая)Александр ЛисовскийПора бы уже понимать , что тут кроме вашей болтовни , есть ещё и поисковик и ютуб , где можно всё посмотреть . На этот центр алкаша и негодяя Путин выделил из казны 7.5 млрд рублей ( ещё тех ) . Сейчас это почти 13 млрд. И это не считая спонсоров крупной российской буржуазии , которые и ежегодно вливают туда до 300 миллионов и государство на работу центра от 200 до 400 миллионов . Эти деньги идут официально из казны . Когда ещё можно было посмотреть на сайте Налоговой службы РФ заработки наших граждан , я посмотрел зарплату Игоря Чубайса , Лёни Гозмана и их коллег по правому движению ( т. н. либералов ) Там за одну лекцию им платили по 100 - 120 тысяч и это в 2018 году . Сейчас наверное уже больше.ГусЕнаНу не ври. Не на твои. Ты свои в германиях держишь:)))ГусЕнаА говорили что путинцы только оскорбляют....А тут ты и Ебамошонка изголяетесь. :)))Серж ПрологовВряд ли. "Воффиг в очках", судя по его комментам, не имеет умственных способностей позволяющих заработать деньги достаточные для того чтобы держать их в Германии.Владимир СергеевА ты чё считала мои деньги ??? Свечку держала ?? Не смеши ... Анька ... она итак смешная..Владимир СергеевПравильно ПРОКТОЛОГ НЕ имею .. И куда мне до твоих способностейVGVasily GolovИсторику историю.Политику политику,экономисты экономику.Ни кто ни разу не произносил,что Россия строит капитализм.Строили рыночную экономику с частной собственностью на средства производства,землю и жилье.Какие аплодисменты народ в адрес реформаторам.Очухались историки,политики,население и поняли,не туда идем.Не народного достояния( как будто оно было),нет народовластия( его не было раньше).Олигархи все скупили.Народ сам лично продал им народное достояние,сам продал им земельные паи.Историк забыл. Не следует играть с безграмотным юридически и экономически народом. не вводите его в заблуждение второй или третий раз.Социализма в классическом понимании в СССР не было.Сергей СенютаСоветских людей просто обманули.Ночной кошмарОбманываю обычно дураков и неграмотных.Александр ЛисовскийЭто какой народ у тебя в голове что то кому то из общего достояния страны продавал . Ты что рехнулся на старости лет. Тут конечно не все с высшим и незаконченным начальным образованием , но и не с дурдома . Очнись полено .VGVasily GolovПродолжу.Нефтяная и газовая игла позволяет на 95% импортировать бытовой. связной,компьютерной техники,на 65% одежды и белья,на 75% мебели,55% автомобилей.Сельхозники используют экспортную выручку для импорта для себя. Они импортируют эмбрионы крупно-рогатого скота.Кто даст доллары и евро отдыхающим в Турции и Египте по 3 млн граждан РФ?Россия взрастила финансовую,богемную,политическую элиты. Все недовольны властью.Они ее не избирали?Или отсиделись за бугром,коттеджах?Ночной кошмарОткуда дровишки, тролль? Из госдеповской методички? Ты это хохлам напиши, они поверят...)))VGVasily GolovЭто не дрова.А отчеты по внешней торговли России.Экспорт России в 2020 году составил 336 394 млн долл.Импорт России в 2020 году составил 231 430 млн долл. США. Импорт Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания 3 047млн$, Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части 43 096млн. 94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции -2 791млн$.Ночной кошмарКак видишь, экспорт преобладает, что хорошо. А импортируются не жизненно важные товары. Реакторы ядерные вообще не импортируются. Только котлы. Что касается нефтяной и газовой иглы, то ты тут не прав. Основой российского экспорта в 2020 году традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 49,6% (в январе-декабре 2019 года – 62,1%). И 95% обеспечит импорт, при всём твоём желании, не может. Ну, а ставить в укор России нефте-газовый экспорт, могут только безмозглые люди. Только идиот не будет продавать те товары, которых у него много. Да и сама нефтегазовая добыча высокотехнологична, учитывая наши климатические условия. И за границей отдыхает не три миллиона наших граждан, а в 2-3 раза больше. И доллары им никто не даёт. Они эти доллары сами покупают. Ну, а называть финансовой, богемной, политической элитой десятки миллионов отдыхающих за рубежом граждан, по крайней мере смешно...))) И не надо за всех здесь писать. Недовольных властью в МирТесен и сотни не наберётся. И то половина из них, если не больше, платные тролли, или хохлозадые соседи и прочие агенты госдепа.CcurkakozelАффффтырь! Да будя тобе известно, что "объективность" сама по себе "субъективна"!!!????? Истины не существует!!!!!VGVasily GolovВсе утверждают,что его пост истина.А не предположение.АНГЕЛ АНГЕЛПосле смерти И.В.Сталина мы шли верным путем к "КОММУНИЗМУ" но не по заветам Сталина, а не успевшим им уничтожить всех либералов и предателей коммунистических идей начиная с Маленкова, Хрущева и т.д. а также воспитанными ими Горбачева,Ельцина, Гайдара, Чубайса, Кудрина, Грефа, Путина, Медведева и т.д... Которые быстро перекрасились и какая им разница когда и под кого ложиться кроме процветания России и Русского народа...ИСИгорь СнетковХрущев сделал для страны много и хорошего.Владислав ВладиславКонечно Хрущев много "много хороошего" сделал: свернул сельхоз программы на селе, разогнал МТС, уничтожил кооперативы, порезал корабли. Устанешь перечислять, что натворила эта тварь. Вы в своем уме, когда пишите про хорошее ?Ночной кошмарДеградация идёт с головы. Какие учителя, такие и воспитанники. А не было бы Путина, ты бы сейчас навоз упаковывал для пиндосов.ВВасилийБлагодаря этому кукурузнику родилось много идиотов.Александр ЛисовскийВообще то очень интересно , откуда вы такие философы - специалисты берётесь . Что мог хорошего сделать этот малограмотный партийный чиновник , которого непонятно почему держал Сталин . Ну правильно говорят , что каждому в голову не залезешь. Страна держалась ещё лет 5 после смерти Сталина по инерции заложенной им после войны , а потом если бы его вовремя не убрали мы бы наверно развалились ещё в 70 годы и сейчас бы не было даже России . У меня отец был военный лётчик , а тесть военный моряк и они рассказывали , как этот "специалист " резал корабли прямо на стапелях , и по его вине новые самолёты появились на лет 10 позже . Надеялся , что мы всех ракетами закидаем. В общем балбес , чиновников наплодил , а его "заслуги" для страны стали комом.Владислав ВладиславОткровенный бред. Путин работает с той ситуацией и теми людьми, что есть. Влажные фВладислав ВладиславПутин работает с той ситуаций и теми людьми, которые есть. Путин - реалист. Влажные фантазии Спицина не имеют никакого отношения к реальности.Леший ДремучийЗачем жуликам-баблососам честный и сильный Президент? Их вполне устраивает слабый, лживый, но послушный бездарь-"гарант".ИИринаДаже самые наглые платные холуи власти кремлеботы ,не способны доказать ,что хоть что-то из того ,что создал Путин за целых 20 лет -это благо для России и российского народа ,начиная с его чиновничества ,включая прозападных либерастов в высших эшелонах власти ,Системы с огромным разрывом в доходах и зарплатах ,сырьевой -импортной экономики .БагираТы заткнешься безмозглая швабра? Уж на что не жалую Сталина, но иногда хочется вернуть его некоторое время, чтобы вся продажную шоблу, вроде тебя перестрелять, как собак.. Тебе сколько можно вбивать в твою гнилую тыкву, что Кремль - это сердце России? А ты иуда безмозглая видно за Пентогон. Иногда кажется, что мразота, воняешь против России сознательно, прикинувшись дурой..евгений кармановичСпицин приоткрывает глаза некоторым тугодумам!Ночной кошмарГусЕнаТебе бы самооценку поднял..Леонид ПопивнякЕвгений Спицин......Является активным критиком хрущёвских, горбачёвских, а также либеральных реформ, проведённых в России после распада СССР, в частности в системе образования. Посвятив множество видеолекций и публикаций советскому периоду истории, обосновывал политику коллективизации и индустриализации, а также ряд других жёстких мер в политическом и экономическом курсе Сталина необходимостью выживания советского государства в исторических условиях того времени......Сталинистам сколько осталось???....лет 5 максимум......Сергей Полосови что?Ночной кошмарАффтор, кстати анонимный, такой же историк, как я папа римский. Он ещё СССРом живёт. И лишь занимается вольной интерпретацией Спицина. А что он сделал для России? Наложил тут кучку говна, и наслаждается запахом.Николай ЗайчиковПрав СпицынНочной кошмарСпицин не прав. А Кролик вообще иноагент-либераст тульский.Александр ЯпринцевУстами Спицина озвучена правда и перспективаНиколай Зайчиковночной полудурок , Спицын прав на все 100% , а идиот ночной придурок больной на всю голову дегенерат и вонючая тварь продавшая Россию ворам и жуликам . Педераст дранныйНочной кошмарКролику тульскому...порвавшему свою жопу в борьбе с Путиным...ГусЕнаМидаль говорите? А может чупик в безщубый рот Зайцыву? :)))Валерий ПашнинА кто, интересно, сказал, что Спицин дал объективную оценку? Например, да в 1991 году в РФ население составляло 148 млн. В этом он прав. А далее пишет неправду, причем берет какие то 30 лет, т.е. включает и 90-е годы? Зачем? Путин В.В. еще не был у власти. "...Численность населения в РСФСР в 1990 году была 148 миллионов. Через тридцать лет у нас население - 145-146 миллионов человек. Это с учётом 2 миллионов крымчан и 10-11 миллионов репатриантов. Т.е., если их вычесть, то у нас реальное население страны было бы 132-133 миллиона. ..." Это пишет Спицин. Во-первых, а что крымчане не принадлежат России? И от куда он взял репатриантов? Население России на начало 2001 года составляло 145 млн. А на начало 2021 года было 146, 24 млн. и, причем, ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ. Хитро цифры складывает. Опять, уподобляясь некоторым писакам, пишет, что у нас в России " миллионы и миллионы нищих...", ссылаясь на американский журнал Forbes. Спицын считает "что программа материнского капитала показывает свою ущербность и что низкая рождаемость вызвана другими глубинными причинами". Опять критиканство, а где предложения по увеличению населения России. А зачем, критиковать и гадить лучше, чем предлагать. Тогда уж не критиковал бы. Во-вторых, наша страна не "бряцает" оружием и никого не пугает, а усиливает свою обороноспособность, в том числе и для защиты таких как Спицин. И тем более Путин В.В. не "задурманивает мозги людям и не делает из них баранов", а делают это опять же такие как Спицин и либералы-русофобы. И последнее что хочу Вам Спицин сказать, Путин В.В. вернул российским гражданам уверенность в себе и гордость за свою страну. Но, как видно не всем, к сожалению.Ночной кошмарИ вот этот Спицин ещё является автором учебников по истории России. Потому то молодёжь и не знает истории своей страны. А ещё Спицин борется в ГосДуме с коррупцией. Потому то она и процветает в стране.Николай Зайчиковночной полудурок , не знаю кто порвал у тебя что-то но по твоей глупой башке кто-то настучал точно . Вместо мозгов кто-то напихал прелые опилки .Ночной кошмарКролик безмозглый., не смеши людей. Засунь свой поганый язык себе в анус, и не воняй тут.Ночной кошмарКролику зайчатому... плагиатору тульскому...)))Николай Зайчиковночной полудурок . коррупция в России процветает не потому , что там в Думе с ней борется Спицын , а потому что большинство мест в Думе имеют коррупционеры из ЕРНочной кошмарТульский дурачок всё никак не успокоится. Не топчут тебя что ли? Ну, это твои проблемы, старичок... )))Николай Зайчиковночной полудурок , а ты оказывается еще и дебил умеющий только матом поливать , за что модератор и блокирует твои полудурошные комментарии . Молодец придурок , поливай матом и дальше .Сергей ПолосовА кто такой "известный историк Евгений Спицин"? Считаю необходимым напомнить "известному" дегенерату, что рост населения сссрани происходил за счет республик Средней Азии. А сейчас у нас одна Россия-матушка.tramp не Trump СмирновПоловина Средней Азии уже в РоссииСергей ПолосовСерьезно? Ну-ка, ну-ка поподробнее!Серж ПрологовДа "никто" и звать его "никак". Очередной понтяра образованческий.tramp не Trump СмирновПодробней, это на улице, в транспорте, в магазинах... Да, в принципе, можно и не выходить на улицу, из окна видно. Просто выгляни из окна и первое, что увидишь, будет чурка, если не первое, то второй точно будет чурка. А сейчас они уже постепенно заменяют русских и на рабочих местах: в магазинах, в транспорте... и уже в больницах, поликлиниках, в полиции..., они и в ГД имеются и чиновники есть оттуда. И не надо врать, что это все от того, что русские не хотят работать, русские хотят, им не хотят платить.Сергей Полосовдурашка. ты хоть понимаешь что и о чем базлаешь?tramp не Trump СмирновЯ то понимаю, придурок, и пишу обоснованно, в отличие от запутинских жополизов.Сергей ПолосовТы значение слова "обосновано" понимаешь? Я смотрю ты сделал два коммента и в обоих вынудил задавать тебе вопрос: ты ПОНИМАЕШЬ что пишешь?" Показатель!tramp не Trump СмирновДа я-то понимаю. У меня советское образование, я понимаю значения многих слов. Я подробно "обосновано" ответил на твой вопрос, а ты в ответ просто, переходя на личность спросил какую-то чушь. Я в том комменте написал то, что вижу своими глазами каждый день.Сергей Полосовзаглохни припездолочь. "саффковайе абразавание" не означает образованность и грамотность человека. Что ты и демонстрируешь уже третий коммент подряд.tramp не Trump СмирновЯ ничего не демонстрирую, просто читаю комменты таких же ублюдков, затупинских жополизов, как ты, и обалдеваю — до чего же довела Россию реформа образования! Скорее всего, России придется еще долго терпеть власть воров и предателей. На этих выборах опять будут подтасовки за ЕдРо. Но и голосов за эту власть тоже будет немало: во-первых, за Путина проголосуют все чурки, а во-вторых, все идиоты и затупинские жополизы жернтвы ЕГЭ, например, ты.Серж ПрологовВот а как убедиться, что ГОВНО ни ты, а твой оппонент?Серж ПрологовУточни плз, "подробное обоснование" ответа на вопрос твоего оппонента.tramp не Trump СмирновВо-первых, откуда вообще взялось слово говно? В моих комментах такого слова нет. Во-вторых, зачем это выяснять? Вас что интересует, суть вопроса, или кто, из двух абсолютно незнакомых вам людей, говно? По сути вопроса могу сказать многое, а сравнивать себя с незнакомым человеком не имею возможности, за незнанием предмета. Это мой оппонент может сразу же наклеивать ярлыки, прямо во втором комменте, ему все ясно. Как некогда писали писатели под общим псевдонимом Козьма Прутков "Полная ясность только в пустой голове".tramp не Trump СмирновА какой он задал вопрос? Понимаю ли я, что пишу? Краткий ответ — понимаю.Комментировать
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