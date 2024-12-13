В Польше обеспокоились угрозой нелегальной торговли оружия с Украины

Одним из последствий войны на Украине может стать нелегальная торговля оружием в Европе заявил 13 декабря глава польского Бюро национальной безопасности (БНБ) Яцек Севера в эфире радиостанции Polskie Radio.
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