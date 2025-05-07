Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Астон Мартин
    какого х... раздают гражданство ??? тем более не признающих  русских , это что вообще ???🤔«Всё для кишлачни...
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В Сургуте треть приезжих–это жёны сидящие на пособиях, где на каждого ребенка по 20 тысяч капает

В Сургуте треть приезжих–это жёны сидящие на пособиях, где на каждого ребенка по 20 тысяч капает

Всё больше и больше приходит информации насчёт получения бывшими мигрантами всевозможных выплат и пособий в России.

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