В Сургуте треть приезжих–это жёны сидящие на пособиях, где на каждого ребенка по 20 тысяч капает

Всё больше и больше приходит информации насчёт получения бывшими мигрантами всевозможных выплат и пособий в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Как нам жить дальше и где брать деньги на еду?»: массовый разворот мигрантов в аэропорту «Внуково» вызвал панику в Таджикистане
- «10 мая в Киеве не наступит»: Путин признался в желании, с которым борется. Медведев сказал больше
- Депутат Матвеев: "Мигрантов завозят так, словно есть некий план. Придётся снимать войска с фронта"
Свежие комментарии