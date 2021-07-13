Россия собирается построить огромные заводы в Арктике: что же там будут производить

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫБизнес и финансыРоссия собирается построить огромные заводы в Арктике: что же там будут производить До недавнего времени большая часть арктических проектов базировалась на нефтепродуктах и добыче угля.Вернуться к статье7315НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVlad ИвановНа самом деле на российских заводах в Арктике будут производить лёд и продавать его эскимосам под лозунгом: «Российский лёд - лучший в мире!» - для укрепления добрососедских отношений и назло пиндосам.кормчийА вы батенька из общества всёпропальщиков,которые вместе с еврошумерами орали,что Крымский мост это фейк и его никогда не построят ? Кстати на территории РФ эскимосов очень мало,это жители Гренландии, Аляски и Канады - учи географию Влад Иванов !Алексей ВасильевСовсем глюпий? На уже построенных уже производят СПГ и прекрасно продают.Vlad ИвановА ты купишь СПГ?! Или «Каждый СПГ приближает крах Пиндостана!Алексей Сафронов...судя по ФИО, ты один из них 😁Алексей Сафронов...он из "общества" всеобсиральщикоа!кормчий100 пудов,если чукчей путает с эскимосами,то пиндосник или подпиндосник,что вообще то одинаково !Макарский ЮрийНе загадили бы природу Севера!ВъОт деятельности СССР еле отчистили...NVS66 SergeiShulepovАрктику осваивают частные компании и долларовые инвесторы. Жить в Арктике кто жить то готов?Vladimir PlastininТам планируют только вахты. Это новая стратегия экономии расходов.NVS66 SergeiShulepovпри вахте тебя половина жизни дома нет, соответственно рождаемости и воспитания.Галина КрымскаяВахтовый метод будет.Klimenty KimФантастические мечты Путина про Арктику , а земли Российские что китайцы будут осваиватьsawa beliЧтобы не вышло как «нано тройниками»,как раз надо Чубайса туда главным директором…Сергей СарматовАрктика, тоже Россия...NVS66 SergeiShulepovи в Антарктиде кусок есть.Vlad ИвановОтвет трусливому «Кормчий», который заблокировал ответы на свои скудоумные речения. ИТАК, ОТВЕТ: Пойди похмелись, дядя! Я заплачу эскимосскими тугриками. Скажи сколько?Алексей Сафронов... скорее на твои "скудоумные" речи😁Анатолий РотаренкоА результатом будет большой потоп!Алла ДубининаИ еще экстремальный туризм: приходите. познакомим с местным хозяином- Умкойсаша дмитренкодавно уже проводят экскурсиисаша дмитренкодавно уже проводят экскурсииNVS66 SergeiShulepovС мамой и папой Умки.Liudmila Kosteley (Моисеева)Вот не хотела писать, но надо. То что заводы Путин там будет делать, это хорошо.Они нам ой, как будут нужны. Многие знают, что я выхожу в Астрал, или лучше назвать в Паралельные миры. И вот что я там видела. Мои друзья это знают, я им сразу же и рассказала.А сюда не писала, чтобы отношения РФ и КНР были, якобы, нормальные. Так я видела там Карты. Сначала одну, где ярко малиновым был закрашен Китай, а светло -зелёным-Россия. Первую карту, которую я видела, Северная Европа и Европейская часть России-светло-зелённая, а остальное малиновое. А вторую, только маленький "островок на Севере нашей Страны светло-зелёный, без Европы. А остальное малиновое. Я конечно, стала здесь (в нашем мире) искать эти карты. Но их не было. Зато у Лобсанга Рампы, тибетского ламы есть предсказание в книгах. Ему задали вопрос:"Когда Тибет будет свободен от Китая?" На что он ответил:"В результате Третьей Мировой войны. Войну начнут США и Китай. Россия (писал в 1970-х, когда был СССР, а он уже писал о России, поэтому я ему поверила, особенно когда распался СССР) так вот, Россия сначала будет на стороне Китая, потому что подпишут договора, а потом, Когда Китай займёт почти весь мир, Россия одумается и перейдёт на сторону США. Они вместе будут освобождать Земли, и тогда РОССИЯ освободит Тибет." И на вопрос, когда это будет? Он ответил, что им нельзя называть сроки, но можно "приметы итд". Когда почти не останется тибетцев, которые жили в СВОБОДНОМ Тибете. А Тибет оккупировали в 1951, сейчас самому маленькому 70 лет. Вот и считайте. И ещё, я не на чей стороне (ни США, ни Китая) передаю лишь то, что "вижу". Можете перечитать предсказания, тех, кому вы верите. А вот про Э.Кейси, написано и у Лобсанга Рампы, что он истинный экстросенс. Поэтому, Путин правильно поступает, что укрепляет границы, особенно Сибири, и строит много чего на Севере нашей страны, как и порт, в Усть-Луге. Вот один "изъян" у меня, я "не видела" карту другого Полушария. Поэтому не могу сказать, что там.Liudmila Kosteley (Моисеева)https://www.youtube.com/watch?v=6KLq4u7Q8moLiudmila Kosteley (Моисеева)Вот даже в сеть не пускают.Vladimir LioubimcevСмотрите САМИ на YouTube. Я туда принципиально не хожу. И просьба впредь, подобное, не предлагать...Vladimir PlastininНастойка мухомора поможет открыть второе полушарие. Это практика шаманов Якутии и Алтая.Татьяна Александровна ШаталоваДа-да. Хороший совет. Бред слишком неопределённый.Татьяна Александровна ШаталоваНастойка мухомора поможет открыть второе полушарие. Это практика шаманов Якутии и Алтая. Бред слишком неопределённый. Правда, есть риск не выйти из просветления.TFTatyana FedotovaВывод: быть ни с кем, а только за себя! Не метаться, а собираться и укрепляться. Стать самодостаточной и великой страной. Другого пути выжить у России нет. И чем быстрее это каждый россиянин поймет - тем лучше Как бы поздно не оказалось.Liudmila Kosteley (Моисеева)При чём тут YouTub, вот поэтому я и не хочу, из-за ТАКИХ КОММЕНТАРИЕВ, (всего несколько человек недоумков из 145 миллионов) не верят. Вот прицеплю вам один из моих прогнозов, за полгода до выборов в США и о войне. А так же, оставаться при СВОЁМ мнении, а мне НЕ СОВЕТОВАТЬ! Не нравится, не читайте, а тем более не пишите.Liudmila Kosteley (Моисеева)После вас. попробую.Liudmila Kosteley (Моисеева)То то и видно, что вы ещё оттуда не вышли!Алексей Сафронов... скорее по фантасмагории, это не ты "входишь в Астрал", а осрал вошёл в тебя.VИVarshavskiy ИващенкоМожно производить мороженую рыбу,мороженую медвежатины и тюленину.Vladimir LioubimcevНу я так и думал, что будут производить сжиженный газ, и прямиком будут гнать его за бугор. ДА ОСТАВЬТЕ вы хоть что-то для внутреннего потребления НА БУДУЩЕЕ для России и россиян! Скоро ведь запасы газа закончатся - что делать будете? ЛЕСА и ТАЙГУ снесете - продадите все за бугор?!!ВъЧерез 30 лет углеводороды потеряют свою актуальность, а вместе с этим и цену.. Будем жалеть, что не продали всё, когда был спрос и цена.NVS66 SergeiShulepovЧерез 30 лет углеводороды потеряют свою актуальность, а что в цене будет.Татьяна Александровна ШаталоваДа бросьте вы! Кому интересны ваши Россияне! Особенно, будущие. Рвать, хапать ртом и задом - вот единственное кредо этих воротил. И гнать всё за рубеж, впихивая капиталы в американские банки. Да и компании то, которые будут владеть этими заводами СПГ - какя доля там будет российских буржуев.? 7%? 20% в лучшем случае. Остальное - в когтистой лапе дядюшки СЭМА.Татьяна Александровна ШаталоваМы будем жалеть? Вы будете жалеть? Вам, что, проценты обещали в прибылях? Или, может, социальным фондам обещали?ВъДумал ли Пётр Первый о спросе на бензин ил газ ? Кто его знает, какие источники энергии придут на смену углеводородам... И меня не спрашивайте... Дровами уже топить будет накладно.. А что не так ? О сотовой связи ещё сто лет тому назад никто не зналАлексей Сафронов...ложка дорога к обеду.Алексей Сафронов...ну и "шатануло" вас, Татьяна🤪Александр ШаргинТурбины американские ? Зачем ??? Из вредности просто отключат их дистанционно и Всё...Татьяна Александровна ШаталоваАга. И запчасти будут по бешенным ценам продавать. Или вообще не станут продавать. Заставляя наших правителей - приказчиков олигархии, прогибаться под американскую волю.Liudmila Kosteley (Моисеева)Ох, какая же вы "просветлённая!" В каждой бочке затычка, и всё вам не нравиться, видно настойки много глотнула. Надо знать СОРТА Мухамора, какой на мозг, а какой на то, чем вы предлагаете хапать.Алексей Сафронов!!!!!!Алексей ВасильевДело хорошее. Но в настоящее время использованин западных технологий и оборудования - рискованая затея.TFTatyana FedotovaЕсли только российские умельцы в этой технике не поковыряются, не покумекают, тогда хрен нам чего отключат. Замучаются.Татьяна Александровна ШаталоваПатриотка квасная. Российские умельцы давно шабашат на стройках дворцов олигархам. И промышленность и машиностроение - уничтожены. Вместе с Российскими инженерами - умельцами.TFTatyana FedotovaНе всех уничтожили. Вы не правы. Просто наверх плывёт пена. Умельцев в России много. Не все уехали и не все деградировали.bianka БелаяОдин вопрос: кто работать будет? Если хозяева так же будут экономить на экологии и инфраструктуре для работников, как Норникель, например, то даже на вахтовый метод будет мало желающих ехать.TFTatyana FedotovaЕстественно, что только вахта. Ну и условия работы, отдыха и жизни должны быть более, чем комфортные. И зарплаты высокие, и как в СССР засчитывать год за три в трудовой стаж. Тогда будут работать. Чтобы хорошо работали хорошо платить надо и хорошие условия создавать!Татьяна Александровна ШаталоваВы наивная. Никто даже и не собирается создавать условия. Как и на Норникеле. а работать и так будут. В скотских условиях. По всей огромной провинции рабочих мест нет. А семьи кормить надо.TFTatyana FedotovaНу, может и наивная. Но нынешняя российская молодёжь в скотских условиях работать точно не будет. Ради чего? И семьи создавать тогда лучше не будет. Слиняет туда , где лучше или он лайн работу найдет. Мучиться? Ради чего? Ну может подзаработать на три месяца съездят на вахту и то в зависимости от того, сколько предложат заплатить. С молодых где сядешь, там и слезешь. Мигрантов в Арктику завезут? Так те без условий в холода вымрут. Они тепло любят. Мигранты. На мигрантов надейся, а сам не плошай. Пока ещё мигранты едут в Россию. У них хуже, семьи им кормить надо. Боятся место потерять, потому работают , стараются. На их места желающих соплеменников с их республик много найдется. У них семьи же на Родине создаются. И там мужчина обязан быть кормильцем. В России мужчины редко кто ответственность на себя берёт. Это не Восток. В России женщины порой больше пашут. Может поэтому теперь и женщины умные не спешат себе хомут на шею одевать. Я про семью. И подачки на детей не срабатывают порой. А вообще то стыдно жить на детские пособия. А ведь живут же. Для богатых эти подачки - так , смех. А для бедных- возможность существовать. Это то и страшно. Дети как средство заработка? Дожили. Платили бы достойные зарплаты и подачек не надо.Алексей Сафронов...у вас "скотские" представления о добыче СПГ.bianka БелаяЯ об этом и говорю. Если жадные бизнесмены озаботятся созданием хороших условий для работников и высокой зарплатой, то люди поедут на вахты. А не как в Норильске: к суровому климату добавляют отравленную Норникелем окружающую среду при отсутствии медицины в городе. Хозяев жаба душит платить врачам высокие зарплаты, чтобы приезжали тоже хотя бы вахтовым методом работать.mikhaylov4mailruОпять те же грабли-амертканцы самый ненадежный партнер как и запад-что недостаточно Северного потока?Татьяна Александровна ШаталоваТолько отдалённый проект 26того года - Российская собственность. Прекрасно! Значит, все остальные - собственность Американского капитала. С небольшим участием Российкой компании, в которой, в свою очередь 51% акций - американские. То есть продолжается экспансия американских воротил в нашу страну. И, соответственно, превращение её окончательно в сырьевую колонию. Которой, как уже и сейчас, диктуют правила и законы американские олигархи. То есть, укрепится внешнее управление. А, потом, белый дом (и все англосаксонцы) будет, так же, публично оскорблять и унижать наш народ и наше государство. А наша правители, окончательно превратившиеся в марионеток, будут так же, невразумительно мычать в ответ. Давайте! Уродуйте наш Север. Хапайте наши природные богатства! Для кого, СПРАШИВАЮ Я? Мошна наших олигархов набита уже до отказа. Кого осчастливит прибыль? Тех, кто спрашивал у президента, как прожить на пенсию 9 тысяч? Ну... вы же понимаете, что - нет. Да и все эти льготы и выплаты матерям - фикция одна. Ипотека? Анулируется долг, если он меньше 2 млн? Фигушки. Ткнулись - нееет. Только до 35 лет мамочке на момент решения. А решают года полтора. так, что в 33, 5 - уже поздно. Пособие неполным семьям? Ткнулись. Неееет. Это только с 7 лет. А до 7ми можешь помирать с голоду. И так ВСЁ остальное. Сотни препон и условий.Виктор ТомилинИнтересно знать, если в Арктике не разведаны до конца источники газа и нефти, то откуда взяты цифры: 13 % неразведанных запасов нефти и 30 % запасов газа?Геннадий РостовскийЛогичноВХвячеслав харченкоЛёд.АХАлексей ХохловИзвестному персонажу не дают покоя галоши из СССР, думаю вот именно завод резиновых изделий и будут строить в Арктике, и климат такой, что продукция не испортится.Алексей Сафронов...кому что, а хохлам жмут "галоши"?Алексей ГоршковСевморпуть - очень важен,но им всё не ограничивается! Это - некий СТЕРЖЕНЬ,"скелет",на котором должно нарости "мясо"! Нужна инфраструктура! Не должны теплоходы ходить среди ледяных пустынь! Первые шаги сделал ещё Сталин - при нём Артика осваивалась очень активно - вспомним челюскинцев,папанинцев, и т.д.,и т.п.! Особо хотелось бы напомнить о чуть ли не освистываемой в хрущёвские,перестроечные и "святые 90-е" годы т.н. "дороге в никуда" - железной дороге ВДОЛЬ Севморпути. Если показать проект мало-мальски соображающему военному - он скажет: "Да это же элементарная РОКАДА" !!! Если кто не в курсе - рокадные дороги идут вдоль линии фронта для его снабжения. Севморпуть - конечно,не фронт (хотя - как знать...),но в нормальном,бесперебойном,снабжении естественно нуждается! Сталинское руководство СССР,только что выигравшее тяжелейшую войну, это понимало и не жалело средств для строительства такой дороги. А пришёл Хрущев - работу в этом направлении не только прекратил,но саму идею ОБОСРАЛ ЖИДКО,назвав её "бесполезным прожектом кровавого Сталина"! Кто может быть против разумного стратегически важного объекта? Только ВРАГ ГОСУДАРСТВА !!!Алексей Сафронов...надо уточнить, что самый опасный у нас "враг" - внутренний!Vlad ИвановВы правы дружище! Об этом ещё товарищ Сталин говорил. И не только говорил, но приказал расстреливать всех по спискам. Повторим?НСНина СинельниковаА для кого эти заводы?ВъДля кого цари строили железную дорогу на восток ?Нина Новиковадля олигархов.Нина НовиковаНу, тогда точно дотянут до деревень!Комментировать
Свежие комментарии